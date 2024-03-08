İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkoçelik-5” operasyonunda 4 ton 606 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, operasyonu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
Yerlikaya, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 adrese düzenlenen baskınlarda, 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve 165 kg aseton maddesi ele geçirildiğini açıkladı.
Yerlikaya, operasyonda 4’ü yabancı 8 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
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