İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik “Narkoçelik-5” isimli operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 4’ü yabancı 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkoçelik-5” operasyonunda 4 ton 606 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi - 1

Yerlikaya, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 adrese düzenlenen baskınlarda, 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve 165 kg aseton maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, operasyonda 4’ü yabancı 8 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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