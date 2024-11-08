İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 43 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis, 4 Kasım Pazartesi günü Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerindeki adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, yakalama kararı verilen 65 şüpheliden 47'si yakalanırken 11 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ettiği, 7 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.



43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Emniyette işlemleri tamamlanan 47 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklanırken, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.