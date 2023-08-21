İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu malzemenin taşındığı 2'si TIR 3 araca operasyon düzenledi.
20 bidonda yaklaşık 500 kilogram sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Biri yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Valisi Davut Gül de operasyona ilişkin görüntüleri, "Tebrik ederim." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Uyuşturucu çetesine yönelik soruşturma sürüyor.
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