İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Avcılar merkezli olmak üzere Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yapılan kontrollerde bir grup şüpheli narkotik madde ticareti yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 9 adet paketlenmiş halde 89.7 gram ve 10 bin 500 lira para ele geçirildi. 4 ilçede yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 960 gram uyuşturucu madde, 17 adet satışa hazır halde toplamda 270.47 gram uyuşturucu madde, 348 gram amfetamin katkı maddesi, 3 adet hassas terazi, 1 litre aseton, çok sayıda şeffaf poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "6136 Silah Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanırken 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.