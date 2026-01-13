İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 6 kişi yakalandı, 3 milyondan fazla hap ele geçirildi
13.01.2026 07:38
İHA
İstanbul'da bir depoya yapılan baskında 3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ihbarı üzerine Avcılar’da bir adrese baskın düzenledi.
Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, uyuşturucu yapımında kullanılan 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine, 3 adet hap ambalajında kullanılan şerit ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.