İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 801 kilogram metamfetamin yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 29 parça halinde 773 kigilogram sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda;
29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik." dedi.
Yerlikaya operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.
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