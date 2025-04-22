İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 801 kilogram metamfetamin yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 29 parça halinde 773 kigilogram sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kilogram  metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 801 kilogram metamfetamin yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda;
29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin maddesi ele geçirdik." dedi. 

Yerlikaya operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını belirtti. 

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