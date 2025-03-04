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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca kokain ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 365 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca kokain ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde " veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlemesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Güngören'deki bir tekstil firmasında yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 365 kilogram ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

850 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ

İstihbarat Şube Müdürlüğü işbirliğiyle soruşturmayı derinleştiren ekipler, 200 personelle 850 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu uyuşturucunun "Portekiz" bandıralı bir gemiyle Yalova'ya getirildiğini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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