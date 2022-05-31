İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Tacirlere şafak baskını

İstanbul polisi tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.05.2022 - 06:50

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Tacirlere şafak baskını

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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Küçükçekmece ve Avcılar'da 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 adreste yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

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