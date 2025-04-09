İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 16 kişi yakalanırken 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap, 2 ton 680 kilogram uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal madde, 10 kilogram ham madde ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da uyuşturucu operasyonunun ayrıntılarını açıkladı.

İstanbul’da 2 ayrı uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır’da elebaşılığını M.Z.U.’nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 milyon 150 bin uyuşturucu hap, 21 ton 680 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ve 10 kilogram ham madde ele geçirildi.

Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, paylaşımında " imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

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