İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 26 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul ’da narkotik ekiplerinin Esenyurt ve Küçükçekmece’de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda toplam 26 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik polisi tarafından belirlenen 2 adres ile 1 araca yönelik eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda farklı formlarda uyuşturucu madde bulundu.

Aramalarda 4 kilo 950 gram kristal halde, 4 kilo 600 gram kristalleşmeye başlamış sıvı halde ve 16 kilo 650 gram sıvı halde metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetaminin toplam ağırlığının 26 kilo 200 gram olduğu belirtildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.