İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde, ruhsatsız silah ve 121 mermi, 4 hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, uyuşturucu madde yapımında kullanılan öğütücü ve 3 telefon ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe

Cumhuriyet Başsavcılığınca dün ihbar üzerine madde satıcılarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüpheli M.K. ihbar edilen adresten çıkış yaptığı sırada yakalanırken, şüpheliler R.N. ve E.E. de ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 28 bin 335 lira bulundu.

Adresteki aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde, ruhsatsız silah ve 121 mermi, 4 hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, uyuşturucu madde yapımında kullanılan öğütücü ve 3 telefon ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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