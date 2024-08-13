İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe: 43 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 46 şüpheliyi gözaltına aldı.



Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, bunlara ait mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 70 lira, 20 dolar ve 100 avro ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, biri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.