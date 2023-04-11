İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.



Operasyon kapsamında, Fatih Kocamustafa Mahallesi Çakırcı Sokak'ta bir binanın 2. katına giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı.



Aramalara polis köpeği ''Bozo'' da katıldı. Adreste kimse bulunmazken, Fatih ve diğer ilçelerdeki adreslerde aramalar gerçekleştirildi.



Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

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