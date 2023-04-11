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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere giren ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şüphelileri de gözaltına aldı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

polisi, sabahın erken saatlerinde satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Yakası'nda önceden belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon - 1

Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında, Fatih Kocamustafa Mahallesi  Çakırcı Sokak'ta bir binanın 2. katına giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı.

Aramalara polis köpeği ''Bozo'' da katıldı. Adreste kimse bulunmazken, Fatih ve diğer ilçelerdeki adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

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