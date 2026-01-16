İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon. 23 gözaltı kararı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sokak satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişinin büyük bölümünün sokak satıcısı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ili Esenyurt ilçesinde 10, Büyükçekmece ilçesinde 1, Güngören ilçesinde 1, Avcılar ilçesinde 4, Fatih ilçesinde 9, Muş ilinde 1 ev adresinde ve Avcılar ilçesinde 1, Beylikdüzü ilçesinde 1, Esenyurt ilçesinde 3, Fatih ilçesinde 2 iş yeri olmak üzere 26 ev ve 7 iş yerinde (33 adreste) arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir."