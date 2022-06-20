İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli operasyon

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, il genelinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.