İstanbul'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar yaptı.



Bu kapsamda Ataköy Mahallesi Strazburg Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurduğu E.K'nın üzerinden 71,5 gram uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunda uyuşturucuyu temin ettiği adresi söylemesi üzerine Osmaniye Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 3 kaydı bulunan şüpheli S.O. yakalanırken, aramalarda 35 gram uyuşturucu, 1975 dolar ile 2 bin 305 lira ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

