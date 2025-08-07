İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kahvehane uzun namlulu silahlarla tarandı. Olayda bir kişi bacağından yaralandı.
İstanbul Bağcılar'da bir kahvehane tarandı.
Olay ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; kimliği belirsiz iki kişi araçlarıyla birlikte bir kahvehanenin önüne geldi.
Ardından uzun namlulu silahlarla kahvehanenin kapısına gidip içeriye ateş açtı.
Koşarak araçlarına binen saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.
Olayı gören bazı vatandaşlar panikleyip kaçarken bazıları ise kahvehaneye gitti.
Olayda bacağından yaralanan bir kişi ise arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
