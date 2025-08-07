İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı

İstanbul Bağcılar'da bir kahvehane tarandı.

Olay ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kimliği belirsiz iki kişi araçlarıyla birlikte bir kahvehanenin önüne geldi.

Ardından uzun namlulu silahlarla kahvehanenin kapısına gidip içeriye ateş açtı.