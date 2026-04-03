İstanbul'da V for Vendetta'ya trafikten men

İstanbul Avcılar'da huzur denetimi gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş ve trafik ekiplerinin de katıldığı denetim iki saat sürdü.

Ekipler, denetimler sırasında şüpheli gördükleri araçları durdurup belgelerini kontrol etti ve sürücülere Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

Denetimler sırasında bir otomobilin evraklarının eksik olduğu belirlendi. Araç trafikten menedildi.

V FOR VENDETTA MASKESİ TAKTI

Durdurulan bir motosikletin ise farının olmadığı ve farın olması gereken yerde V for Vendetta maskesi takılı olduğu görüldü.

Teknik donanımı yetersiz olan, aynası bulunmayan motosiklet de trafikten menedilirken, sürücüsüne 2 bin 242 lira ceza kesildi.