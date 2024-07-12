İstanbul'da vahşet: Boğarak öldürdü, cesedi 6 parçaya ayırdı

İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi.

Esenyurt'ta ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Erva Raziye Asar'ın (23) cesedi Beylikdüzü'nde bir inşaatta parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE HESAPLA ÇAĞIRDI



İddiaya göre, inşaatta bekçilik yapan Fethi Dağ sosyal medyada açtığı sahte hesapla, kendini kadın gibi tanıttı.



Zanlı, iletişime geçtiği Erva Raziye Asar isimli genç kadını 19 Haziran günü evine temizliğe çağırdı.