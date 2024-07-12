İstanbul'da vahşet: Boğarak öldürdü, cesedi 6 parçaya ayırdı

İstanbul'da 3 hafta önce kaybolan genç kadının vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde bir eve temizliğe giden 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın, kendini sahte hesap üzerinden kadın gibi tanıtan Fethi Dağ tarafından boğularak öldürülüp cesedinin 6 parçaya ayrıldığı tespit edildi. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu. Zanlının 2007 yılında başka bir cinayetten cezaevinde yattığı ve denetimli serbestlikle tahliye edildiği ortaya çıktı.

İstanbul'da vahşet: Boğarak öldürdü, cesedi 6 parçaya ayırdı

'da korkunç bir cinayet işlendi.

Esenyurt'ta ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Erva Raziye Asar'ın (23) cesedi Beylikdüzü'nde bir inşaatta parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE HESAPLA ÇAĞIRDI

İddiaya göre, inşaatta bekçilik yapan Fethi Dağ sosyal medyada açtığı sahte hesapla, kendini kadın gibi tanıttı.

Zanlı, iletişime geçtiği Erva Raziye Asar isimli genç kadını 19 Haziran günü evine temizliğe çağırdı.

İstanbul'da vahşet: Boğarak öldürdü, cesedi 6 parçaya ayırdı - 1

Erva Raziye Asar'ın sosyal medyadan iş aradığı, sosyal medya gruplarına "Acil aylıkçı ya da günlükçü iş arıyorum" ilanları verdiği belirlendi.

Katil zanlısının da genç kadınla irtibata geçtiği "Abimin evini temizler misin?" diyerek kandırdığı öğrenildi.

BOĞARAK ÖLDÜRÜP, 6 PARÇAYA AYIRMIŞ

Erva Raziye Asar'ın gittiği evde karşısına kadın yerine 43 yaşındaki adam çıktı.

Zanlı, genç kadını önce boğarak öldürdü, ardından cesedini 6 parçaya bölerek derin dondurucuda sakladı.

İstanbul'da vahşet: Boğarak öldürdü, cesedi 6 parçaya ayırdı - 2

İşlediği cinayetin ardından dışarı çıkan Fethi Dağ, bir süre sokakta dolaştı, marketten çöp poşeti alarak evine geri döndü.

Zanlının, genç kadının cansız bedenini çöp poşetine koyup gece bekçisi olarak çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna attığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan Fethi Dağ'ın sorgusu sürüyor.

Zanlının 2007 yılında başka bir cinayetten cezaevinde yattığı ve denetimli serbestlikle tahliye edildiği ortaya çıktı.

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