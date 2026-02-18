İstanbul'da vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Arnavutköy'de 32 yaşındaki üç çocuk annesi Filiz Ş. eşi tarafından öldürüldü.

Olay gece saatlerinde İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Üç çocuklu karı koca arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ BALKONDAN YARDIM ÇIĞLIĞI ATTI

Görgü tanıklarının ifadesine göre çiftin iki gün önce taşındıkları evden bağrışma sesleri yükseldi ve o sırada çocuklarından biri balkona çıkarak yardım çığlığı attı.

Tartışma cinayetle sonuçlandı. Eşi tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti.

Katil zanlısı eş olay sonrası evden ayrıldı, kısa bir süre sonra da karakola giderek polise teslim oldu.

Çocuklarının gözleri önünde öldürülen annenin cenazesi otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.