İstanbul'da vahşet: Eşini ve baldızını öldürdü

İstanbul Beylükdüzü'nde eşini ve eşinin kız kardeşini öldüren kişi kendini bıçakladıktan sonra yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi 186 Sokak'taki sitedeki dubleks dairede ikamet eden Ferhat Boduroğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun ve eşi Vildan Boduroğlu'nu bıçakladı.



Ferhat Boduroğlu, daha sonra kız çocuğunu alıp evin yakınlarındaki kuaföre emanet ederken bir süre sonra da kendisine zarar verdi.



Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri baldız Fatma Zehra Koyun ve eş Vildan Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



İki kız kardeşin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kızıyla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

KIZIYLA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kızıyla son kez vakit geçirmek için dolaşan baba Boduroğlu, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “Kızımla son foto geldik be kızım” notuyla paylaştı.



Kan kaybeden zanlı Ferhat Boduroğlu sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

