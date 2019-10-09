İstanbul Esenyurt'ta Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadının boğazını kesti.
Bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi.
Polisin soruşturması sürüyor.
İstanbul'da vahşet: Hırsız evdeki kadının boğazını kesti
DHATürkiye
Esenyurt'ta bir eve giren hırsız evdeki yaşlı kadının boğazını keserek öldürdü. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi.
İstanbul Esenyurt'ta Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadının boğazını kesti.