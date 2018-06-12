İstanbul'un Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi'ndeki binanın giriş katına, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese giden ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi.
CESEDİ BULAŞIK MAKİNESİNİN İÇİNE KOYUP BETON DÖKMÜŞLER
Kapının açılmasıyla eve giren ekipler, banyoda, üzeri betonla kapatılmış bir bulaşık makinesi buldu.
İtfaiye ekiplerinin betonu kırmasının ardından bulaşık makinesinin içinde bir erkek cesedi tespit edildi.
1'İ KADIN 3 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili evdeki 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Kadın şüphelinin polis aracına binerken fenalık geçirdiği görüldü.
Polise ihbarı da gözaltına alınan şüphelilerden birinin yaptığı öğrenildi.
HAKKINDA SOSYAL MEDYADA KAYIP İLANI VERİLMİŞ
Bu arada, Tunus uyruklu olduğu ve sosyal medyada hakkında kayıp ilanı verildiği öğrenilen kişinin cesedinin, incelemenin ardından bulaşık makinesiyle Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.