İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir evde, üzeri betonla kapatılmış çamaşır makinesinin içinde ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi'ndeki binanın giriş katına, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese giden ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi.

CESEDİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNE KOYUP BETON DÖKMÜŞLER



Kapının açılmasıyla eve giren ekipler, banyoda, üzeri betonla kapatılmış bir çamaşır makinesi buldu.



İtfaiye ekiplerinin betonu kırmasının ardından çamaşır makinesinin içinde bir erkek cesedi tespit edildi.

1'İ KADIN 3 KİŞİ GÖZALTINDA



Olayla ilgili evdeki 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Kadın şüphelinin polis aracına binerken fenalık geçirdiği görüldü.

Polise ihbarı da gözaltına alınan şüphelilerden birinin yaptığı öğrenildi.

HAKKINDA SOSYAL MEDYADA KAYIP İLANI VERİLMİŞ



Bu arada, Tunus uyruklu olduğu ve sosyal medyada hakkında kayıp ilanı verildiği öğrenilen kişinin cesedinin, incelemenin ardından çamaşır makinesiyle Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cesedin, 50 yaşındaki Tunuslu Rochdi Teboulbi'ye ait olduğu belirlendi.

Teboulbi'nin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Muhammed Eymen El M. (31), Sami A. (50) ve Necla M. (30) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.



Şüpheli Muhammed Eymen El M.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, yaklaşık 20 gün önce Fatih'te evde uyuşturucu madde kullandıkları sırada Teboulbi'nin fenalaştığını, kendisine kalp masajı yaptıklarını ancak hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.



Zanlının ayrıca, arkadaşlarının ölmesi üzerine korktuklarını, cesedi bir bavula koyup, tamburunu söktükleri çamaşır makinesinin içine bavulla koyup, banyonun zeminine gömdüklerini itiraf ettiği belirtildi.



El Münir'in, olaydan sonra Tunus'a döndüğü, birkaç hafta sonra vicdan azabı çekip durumu annesine anlattığı, annesinin durumu polise bildirmesi gerektiğini söylemesi üzerine Türkiye'ye dönüp olayı polise anlattığı ortaya çıktı.



Adli Tıp Kurumu'na bavul içerisinde götürülen cesette yapılan ilk incelemede, kalp masajı yapıldığına dair de bulguya ulaşıldığı ifade edildi.

