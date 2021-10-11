İstanbul'da vahşi cinayet: Boğazı kesilerek öldürüldü

İstanbul Avcılar'da yaşayan genç kadın boynundan bıçaklanmış halde evinde ölü bulundu. Aynı gece eşi ve kendisine ait olan araçları yolun ortasında yanmış halde bulundu. Eşinden hala haber alınamıyor. Polisin incelemesi devam ediyor.

Haberler - İHA 11.10.2021 - 15:35

İstanbul'da vahşi cinayet: Boğazı kesilerek öldürüldü

İstanbul Avcılar'da yaşayan Esra Yıldız (38) dün gece evinde boynundan bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Saat 03.00 sıralarında ise polis ekipleri bir ihbar üzerine E-5 bağlantı yolunda yanmış halde bir araç buldu.

Aracın dün gece öldürülen Esra Yıldız ve eşi Nurettin Yıldız'a ait olduğu belirlendi.

Polis incelemesinde Nurettin Yıldız'a dair bir ipucu bulamadı. Araçta kimsenin olmadığı ve kan izlerine rastlanıldığı belirtildi.

Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girerek Nurettin Yıldız'ın oturduğu eve geldi ve eşi Esra Yıldız'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Genç kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Esra Yıldız'ı kim veya kimlerin öldürdüğünü tespit etmek amacıyla ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi.

Görüntülerde gece iki şahsın eve girdiği ve daha sonra koşarak binadan uzaklaştıkları görüldü.

Çiftin komşusu Derya Puy, "Kendi hallerinde insanlardı. Sabah işe gidip akşam geliyorlardı. Çok da iyi bir insandı. Evde boğazını kesmişler, Esenyurt'ta araçları yanmış. Biz de bu şekilde duyduk" dedi.

Yıldız'ın eşi Nurettin Yıldız'a ise tüm çabalara rağmen ulaşılamadı.

Avcılar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

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