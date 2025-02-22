İstanbul'da Valisi Gül, karla mücadele çalışmalarını denetledi

İstanbul'da kar yağışı etkisini göstererek devam ediyor. Yer yer şiddetini arttıran kar yağışında otoyol ve caddeler karla kaplandı, hava ve deniz trafiğinde aksamalar yaşandı.



İçişleri Bakanlığı'nın Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul Valiliği koordinesinde yapılan yol temizleme ve karla mücadele çalışmalarında, 35 bin 731 personel ve 10 bin 147 araç ile toplamda 61 bin 242 ton tuz, bin 198 ton solüsyon ve 75 ton üre kullanıldı.



HAVALİMANLARINDA 1377 SEFER İPTAL EDİLDİ



Kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 682, İstanbul Havalimanı'nda ise 695 sefer iptal edildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehrin iki yakasında da enerji verilemeyen mahalle bulunmuyor. Kar yağışının etkili olduğu günlerde 178 yaralanmalı trafik kazasının yaşandı, ayrıca bin 120 evsiz veya sokakta yaşayan kişi de bulundukları yerden alınarak otel ya da geçici konaklama merkezlerine yerleştirildi.



İstanbul Valisi Davut Gül, yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Akşam saatlerinde yapılan denetimlerde Vali Gül, kış lastiği denetimine takılan otobüsteki vatandaşlarla sohbet ederek denetimlerin amacıyla ilgili vatandaşlara bilgi verdi.