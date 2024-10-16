İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.

Öte yandan, Boğazı ve çevresinde yoğun sis etkili oluyor.

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