İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

İptal edilen seferler için kurumun internet sitesinden bilgi alınabileceği ifade edilen açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 17:50 Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferinin Poyraz kalkışı yapılamayacaktır." bilgisi paylaşıldı.

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