İstanbul'da vapurlar günde 6 saat 5 kuruş oluyor

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da bugün alınan kararla şehir hatları vapurları 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10.00/16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Adalar'a giden vapurlar uygulamadan muaf olacak.

ntv.com.tr 25.06.2020 - 15:29 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 15:41

İstanbul'da vapurlar günde 6 saat 5 kuruş oluyor

Son dakika haberi! 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) bugün yapılan toplantısında alınan karara göre İstanbul'da Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Adalar hariç uğramalı hatlarda bilet ücreti 31 Ağustos'a kadar 5 kuruşa indiriliyor.

Uygulama 10.00/16.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor.

Adalar'a yapılan seferler bu uygulamadan muaf tutulacak. 

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