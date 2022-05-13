İstanbul'da yabancı uyruklu kişiye 'kimliğin sahte' oyunu

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi, yine yabancı uyruklu iki kişi tarafından 'sahte kimlik' oyunuyla dolandırıldı.

Olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı.

İddiaya göre, iki yıldır Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu Fuat Sabeery Mahmud, arkadaşı ile kafeden çıktıktan sonra yanlarına 3 kişi geldi.

Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Mahmud ve arkadaşından kimliklerini göstermelerini istedi. Mahmud'un kimliğini inceleyen kişi, diğer yandan birilye telefonla konuşmaya başladı.

''KİMLİĞİN SAHTE''



Bir süre sonra polis olduğunu iddia eden kişi, Mahmud'a "Kimliğinde sorun var. Numara ve isim uyuşmuyor. Kimliğin sahte. Bizimle karakola gelmen lazım" dedi.



Bunun üzerine Mahmud ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler arasında pazarlık başladı. Mahmud'un 4 bin dolarını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.



SAHTE POLİSLER DE IRAKLI ÇIKTI



Polis ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin Ahmad A.D.A. ve Maan Q.F. olduğunu belirledi. 2 şüphelinin Pınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşadığını belirleyen polisler, sahte polisleri kaldıkları adreste yakaladı. Parasını kaptıran Mahmud, 2 şüpheliyi teşhis etti.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Iraklı sahte polisler, adliyeye sevk edildi.



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