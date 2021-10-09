İstanbul'da yağış, trafiği olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları yağmura karşı uyarmıştı.

İstanbul'da yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan İstanbullular yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ana arterler başta olmak üzere yollarda yoğun trafik olduğu gözlendi.



İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 53'lerde olduğu öğrenildi.



E-5 karayolu Altunizade mevkiinde de yoğunluk nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi.