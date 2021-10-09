İstanbul'da yağış, trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İBB’nin trafik haritası verilerine göre, yoğunluk yüzde 53'lerde.

Haberler - İHA 09.10.2021 - 10:54

İstanbul'da yağış, trafiği olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü luları a karşı uyarmıştı.

'da sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan lular nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ana arterler başta olmak üzere yollarda yoğun olduğu gözlendi.

Büyük Şehir Belediyesi'nin haritasına göre yoğunluğun yüzde 53'lerde olduğu öğrenildi.

E-5 karayolu Altunizade mevkiinde de yoğunluk nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi.

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