İstanbul'da yağmur kaza getirdi: İETT otobüsü kaydı bahçeye düştü

İstanbul Beykoz'da park halindeki İETT otobüsü yokuştan kayarak bir evin bahçesine düştü. Kazada yaralanan olmazken otobüs vinç yardımıyla evin bahçesinden kaldırıldı.

İstanbul'da yağmur kaza getirdi: İETT otobüsü kaydı bahçeye düştü

Kaza, 10.30 sıralarında, Merkez Mahallesi Baharatçı Sokak'ta meydana geldi.

otobüsü, park halindeyken yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan otobüs sokak üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptıktan sonra yine sokaktaki başka bir evin bahçesine düştü.

İstanbul'da yağmur kaza getirdi: İETT otobüsü kaydı bahçeye düştü - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken otobüsünde hasar meydana geldi.

Otobüs olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

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