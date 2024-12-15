İstanbul'da yağmur kaza getirdi: İETT otobüsü kaydı bahçeye düştü

Kaza, 10.30 sıralarında, Merkez Mahallesi Baharatçı Sokak'ta meydana geldi.



İETT otobüsü, park halindeyken yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan otobüs sokak üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptıktan sonra yine sokaktaki başka bir evin bahçesine düştü.