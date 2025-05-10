İstanbul'da yağmur: Rüzgar zor anlar yaşattı
İstanbul'da hava sıcaklığı aniden düştü. Megakentte sabah saatlerinden beri yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana yağmur etkili oluyor.
Taksim'de etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.
Rüzgara dayanamayan şemsiyeler ise ters döndü.
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