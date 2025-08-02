İstanbul'da yağmur sonrası zincirleme trafik kazası

İstanbul Kartal Tem Otoyolu Orta Mahalle'de iddiaya göre, seyir halindeki motosikletin sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek, kayarak devrildi.

Kazayı gören panelvanın sürücüsü motosiklet sürücüsüne yardım etmek için aracını durdurdu.

Aynı yönde seyir halinde olan kamyonet ve servis minübüsü yardım etmek için duran panelvana çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle polis trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

Kartal Sahilyolu istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan sürücülerle polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

