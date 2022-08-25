İstanbul’da yağmur trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 56’lara ulaştı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası D100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçümlendi.

Haberler - İHA 25.08.2022 - 13:01

İstanbul’da yağmur trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 56’lara ulaştı

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Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar Anadolu Yakası’nda da etkisini göstermeye başladı.

Sağanak yağış ile birlikte D100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücüler yağışın da etkisiyle artan trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

 İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56’lara ulaştı.

Gün boyunca etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hem ana hem de ara arterlerde trafik yoğunluğunun artması da beklenenler arasında.

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