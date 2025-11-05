İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk her geçen dakika artıyor

İstanbul'da akşam trafiği erken başladı. Akşamüstü başlayan yağmur, kent genelinde trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu.

İş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk her geçen dakika artıyor. Saat 16.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı.

D-100'DE YOĞUNLUK

D-100 Karayolu'nun Ankara yönünde Zeytinburnu'nda başlayan trafik Haliç Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Sonrasında rahatlayan trafik Çağlayan'da bir kez daha yoğunlaşarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Avrupa-Anadolu geçişi sonrasında da yoğunluk her geçen dakika artıyor.

D-100 Karayolu'nun Edirne yönünde ise köprü geçişi sonrasında duran trafik Çağlayan'a kadar yoğun.

Haliç Köprüsü geçişi sonrası rahatlayan trafik yoğunluğu Cevizlibağ'dan aralıklarla Avcılar'a kadar etkili oluyor.

İKİNCİ KÖPRÜDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Ankara yönündeki trafik yoğunluğu Bahçeşehir sonrasında başlayıp Mahmutbey Gişeleri'ne kadar etkili oluyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidişlerde herhangi bir sorun bulunmazken, Maslak sonrasında köprü trafiği yoğnulaşmaya başladı.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye geçişi sonrası başlayan trafik ise Ataşehir'e kadar etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda D-100'ün her iki yönünde de araçlar dur-kalk şeklinde ilerliyor. Sahil Yolu'nda da yoğunluk iş çıkış saatine doğru artıyor.