İstanbul'da yakalanan DHKP-C'li tutuklandı

Terör örgütü DHKP-C içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Özgür Karakaya, İstanbul Sultangazi'de örgüte ait bir dergi dağıtırken yakalandı. Gözaltına alınan Karakaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da yakalanan DHKP-C'li tutuklandı

'da polis ekipleri, Sultangazi ilçesinde DHKP-C silahlı örgütüne ait yayın organları tarafından "Halk Okulu" isimli derginin dağıtıldığını tespit etti.

Ekipler dergi dağıtan Özgür Karakaya isimli bir kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Karakaya'nın örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Karakaya'nın örgüte ait şifreli mesajları çözerek örgüt içerisindeki iletişimi sağladığı ve daha önce yine DHKP-C örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Yeniden gözaltına alınan Karakaya, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Teröristbaşı Gülen'i gömme hazırlıkları: Çukur kazıp üzerini brandayla kapattılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...