İstanbul'da yangın faciası: Anne can verdi, oğlu ağır yaralı

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Armağanevler'deki bir binanın ikinci katında öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Dumanı gören komşular itfaiyeye haber verdi.



Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptığı araştırmada, anne ve oğlunu ağır yaralı olarak buldu.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Anne Arzu Rahman Güney kurtarılamadı.



7 yaşındaki Kerem Güney ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan çocuğun tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.



Hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu, sabah saatlerinde evden kavga seslerinin yükseldiği iddia edildi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.