İstanbul'da yangın önlemi denetimleri

Efe, "Bu faaliyetlerimiz devam ederken bakanlığımızın bu hafta içinde göndermiş olduğu genel kapsamda periyodik denetimlerimizi artırmış bulunmaktayız. Ülkemizdeki son yangınla birlikte bu hafta içinde gelen genelgeyle bu denetimlerimizi okullarda hızlandırdık." dedi.

"YANGIN TÜPLERİNİN DOLUM TARİHLERİ ÖNEMLİ"



Güngören Kaymakamlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Necip Tanrıkulu da, çalışanlara, öğretmelere, öğrencilere ve personele eğitim verdiklerini belirterek "Şu anda yangınla ilgili sıkıntı var mı diye yangın dolaplarına bakıyoruz. Yangın hortumlarının kırık olmaması gerektiğine bakıyoruz. Yangın tüplerinin dolum tarihleri önemli. Yangın tüpünün olması orada önemli değil. Yangın tüpünün çalışır aktif halde olması önemli. Yani onun dolum tarihiyle, son kullanım tarihine bakılması gerekiyor. Son kullanım tarihi geçen bir tüpün kesinlikle yeniden doldurulması gerekiyor. Kullanılmaması gerekiyor." diye konuştu.