İstanbul'da yangın önlemi denetimleri
Bolu'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının acıları hala taze... Bir daha böyle facialar yaşanmasın diye 81 ilde yangın denetimleri artırıldı. İstanbul'da da her ilçe denetleme komisyonları kurdu. O komisyonlar, bugün sahada denetimlere başladı.
İstanbul Valiliği, tüm kamu ve özel sektöre ait tesis ve iş yerlerinin yangın önlemlerinin denetlenmesini kararlaştırmıştı.
Valiliğin bu kararı doğrultusunda kamu kurumlarında ve iş yerlerinde yangın denetimleri başladı. İlk denetim, Güngören Halil İnalcık Anadolu Lisesi'ndeydi.
Denetime, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Aktürk, AFAD Yangın Demetimi Komisyonu Başkanı Ali İhsan Efe, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi katıldı.
"DENETİMLERİMİZİ OKULLARDA HIZLANDIRDIK"
Güngören Kaymakamlığı Yangın Denetimi Komisyonu Başkanı Ali İhsan Efe, periyodik olarak başta kamu binaları olmak üzere ilçedeki bütün binaların yangın yönetmeliği kapsamında denetlenmesine başladıklarını söyledi.
Efe, "Bu faaliyetlerimiz devam ederken bakanlığımızın bu hafta içinde göndermiş olduğu genel kapsamda periyodik denetimlerimizi artırmış bulunmaktayız. Ülkemizdeki son yangınla birlikte bu hafta içinde gelen genelgeyle bu denetimlerimizi okullarda hızlandırdık." dedi.
"YANGIN TÜPLERİNİN DOLUM TARİHLERİ ÖNEMLİ"
Güngören Kaymakamlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Necip Tanrıkulu da, çalışanlara, öğretmelere, öğrencilere ve personele eğitim verdiklerini belirterek "Şu anda yangınla ilgili sıkıntı var mı diye yangın dolaplarına bakıyoruz. Yangın hortumlarının kırık olmaması gerektiğine bakıyoruz. Yangın tüplerinin dolum tarihleri önemli. Yangın tüpünün olması orada önemli değil. Yangın tüpünün çalışır aktif halde olması önemli. Yani onun dolum tarihiyle, son kullanım tarihine bakılması gerekiyor. Son kullanım tarihi geçen bir tüpün kesinlikle yeniden doldurulması gerekiyor. Kullanılmaması gerekiyor." diye konuştu.
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