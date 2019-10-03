İstanbul Silivri'de bir itfaiye aracı yangına giderken devrilmesi sonucu 3 itfaiye görevlisi yaralandı.
Öğle saatlerinde Silivri Otogar kavşağında meydana gelen olayda gittikleri yangının söndürerek başka bir yangına giden itfaiye aracı, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araç içerisinde bulunan 3 itfaiye görevlisi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinden tesadüfen geçen 112 ambulansı ile Silivri Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın bildirilmesinin ardından İtfaiye daire başkanlığı bölge müdürü olay yerine gelerek mesai arkadaşlarından kazayla ilgili bilgi aldı.