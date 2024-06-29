İstanbul'da yangında can pazarı: Demir kapıyı elleriyle söküp kurtardılar

İstanbul Arnavutköy'de bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, ekipler gelene kadar üst katta mahsur kalan aileyi demir kapıyı elle sökerek kurtardı.

İstanbul'da yangında can pazarı: Demir kapıyı elleriyle söküp kurtardılar

'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi Asil Sokak üzerinde 4 katlı binanın giriş katında dün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, üst katta oturan aileyi kurtarmak için demir kapıyı elle söktü.

Ekipler gelene kadar vatandaşlar üst katta mahsur kalan aileyi kurtardı. Mahallede paniğe neden olan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralı veya can kaybının olmadığı yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. Vatandaşların kapıyı söktüğü ve aileyi kurtardığı anlar anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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