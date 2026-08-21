İstanbul'da yankesicilere operasyon. 32 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yankesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3'ü şebeke elebaşı olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple suç örgütlerinin organize yankesicilik faaliyetleri bir bir deşifre edildi.

Şüphelilerin; Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kabataş bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü tramvay durakları ile yoğun yaya geçitlerinde yankesicilik yaptığı tespit edildi.

3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek “sıkıştırma” ve “perdeleme” yöntemleriyle yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

Görüntüler delil olarak soruşturma dosyasına girdi.

Şüphelilerin günde yaklaşık 10 hırsızlık eylemi yaptığı ve 400 bin liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi.

Operasyonla ilgili ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek “Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz." dedi.