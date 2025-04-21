İstanbul'da yarım milyonluk kuyumcu soygunu

İstanbul'da yarım milyon liralık kuyumcu soygunu gerçekleşti.

Olay, 19 Mart'ta Esenyurt ilçesi Aşık Veysel Mahallesi’ndeki kuyumcuda meydana geldi.

"ÖDEMEYİ KREDİ KARTIYLA YAPACAĞIM" DEDİ

Şüpheli müşteri gibi geldiği kuyumcuda beğendiği bilezikleri satın alacağını ancak ödemeyi kredi kartı ile yapacağını söyledi.

Tezgahtar bunun üzerine bilezikleri alarak bir kenara bıraktı. Kuyumcudan 5 dakikalığına ayrılan kişi tekrar geldi ve bileziklere bir daha bakmak istedi.

BİLEZİKLERİ ALIP KAÇTI

Tezgahtarın verdiği bilezikleri eline alan şüpheli koşarak uzaklaştı. Tezgahtar ve iş yerindekilerin arkasından koştuğu şüpheli yanında taşıdığı tabanca ile havaya ateş ettikten sonra kendisini bekleyen taksi ile kaçtı.