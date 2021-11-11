İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak

Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 19:03

İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."

Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.

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