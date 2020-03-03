İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde yarın 20.45'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak maç dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.



Açıklamada, 17.45'ten itibaren maç bitime kadar Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

