Yurt genelinde sağanak yağış konusunda meteorolojiden gelen uyarı yurdun Güneybatı bölgesinde etkili olmaya başladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

25 Eylül 2019 - (Çarşamba)

Kuvvetli Yağışlara Dikkat! #Muğla #Antalya #Aydın #İzmir

Hava sıcaklığı; İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/kIvI9sNeSN — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 25, 2019

İSTANBUL'DA YARIN HAVA DURUMU



İstanbul'da bugün hava 24 derece ve yer yer yağmurlu olması beklenirken yarın hava durumu ise, 25 derece ve parçalı bulutlu, yağış ise beklenmiyor.