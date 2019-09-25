Yurt genelinde sağanak yağış konusunda meteorolojiden gelen uyarı yurdun Güneybatı bölgesinde etkili olmaya başladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul'da bugün hava 24 derece ve yer yer yağmurlu olması beklenirken yarın hava durumu ise, 25 derece ve parçalı bulutlu, yağış ise beklenmiyor.