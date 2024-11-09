İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Yasa dışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemlerini tespit eden ekipler, zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.



Bağcılar ve Bahçelievler'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı yakaladı.

ÇOK SAYIDA TELEFON VE SIM KARTI

Adreslerdeki aramalarda 10 telefon ve 12 SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.