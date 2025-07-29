İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 4,5 milyarlık vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. 550 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya; operasyonlarda 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüphelinin yakalandığını belirterek 13'ünün tutuklandığını, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 550 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu bildirdi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Şüphelilerin; yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

Operasyonlarda ele geçirilen altın ve paralar

558 ADET BANKA VE KRİPTO HESABI BLOKE EDİLDİ 558 adet banka ve kripto hesabı bloke edildi. MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 milyon TL değerinde; 5 adet villa, 22 adet lüks araç, 7 adet motosiklet ve 21 adet araziye el konuldu.

22 lüks araca el konuldu.