İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda, Silivri'de bir villada, yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığı ve panel sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.



Villaya düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 bilgisayar, 16 cep telefonu ve 17 SIM kart ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.