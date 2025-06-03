İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenyurt'ta birbirleriyle bağlantılı iki rezidansta, farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan "yasa dışı bahis dış finans evi"nin olduğunu tespit etti.



Rezidanslara düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ



Adreslerde yapılan aramalarda 10 bilgisayar, 8 cep telefonu, 10 ofis telefonu ele geçirildi.



Yapılan incelemelerde, yasa dışı finans evlerinde panel sisteminin kullanıldığı, farklı kişilere ait IBAN hesaplarına para giriş ve çıkışlarının olduğu, yatır, çek, onaylama işlemlerinin aktif kullanıldığı, bahis içerikli konuşmalar olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

